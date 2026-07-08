Песков: РФ старается минимизировать риски от терактов ВСУ против энергетики
Россия принимает максимальные меры для минимизации опасности атак Украины на объекты международной энергосистемы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя атаку украинских дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», он отметил, что Москва неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Киева наносить удары по объектам, «связанным с перекачкой газа по «Голубому потоку» и по «Турецкому потоку».
«Киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным», - заключил представитель Кремля.
Ранее компания «Газпром» сообщила, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», через которую осуществляется поставка газа по нитке «Голубой поток», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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