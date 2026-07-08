«АвтоВАЗ» опроверг слухи о подорожании автомобилей Lada с 1 августа

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опроверг сообщения о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа, о котором сообщали «блогеры-инсайдеры». Об этом рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Производитель уточнил, что не несет ответственности за «сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров"», ранее сообщавших подобную информацию.

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«Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет», - заверила компания.

В июне глава компании Максим Соколов рассказывал, что холдинг «АвтоВАЗ» не видит предпосылок для повышения цен на автомобили Lada сверх нормы или даже на уровень инфляции, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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