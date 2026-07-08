Х5 продолжит продавать продукты Великолукского мясокомбината

Компания Х5 продолжит реализацию продукции Великолукского мясокомбината в своих торговых сетях («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что по итогам проверки производителя не было выявлено никаких нарушений.

Напомним, что ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в товарах от упомянутого мясокомбината. Речь шла в частности о «Сосисках молочных ГОСТ», а также о говяжьих и свиных сардельках.