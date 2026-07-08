Новый ГОСТ на маникюр запрещает гель-лак детям до 14 лет
В России с первого декабря вступит в силу новый ГОСТ на маникюрные услуги, запрещающий, в частности, некоторые разновидности этих услуг детям до 14 лет.
Так, этой категории граждан нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком.
При этом для подростков в возрасте 15–17 лет ограничений не будет, однако ответственность за их здоровье возложат на мастеров и родителей.
Ранее тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова заявила, что зимой покрытие ногтей на ногах гель-лаком лучше заменить на обычный лак, чтобы снизить нагрузку на ногтевую пластину и избежать отслоения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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