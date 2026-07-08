Новый ГОСТ на маникюр запрещает гель-лак детям до 14 лет

В России с первого декабря вступит в силу новый ГОСТ на маникюрные услуги, запрещающий, в частности, некоторые разновидности этих услуг детям до 14 лет.

Так, этой категории граждан нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком.