Аэропорт Геленджика ввел ограничение на обслуживание рейсов

Аэропорт курортного города Геленджик ввел ограничения на прием и отправку рейсов, об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - уточняется в сообщении.

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В связи с введением ограничений возможна корректировка расписания. Также рейсы могут задерживаться или отменяться. Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять статус полетов на официальном онлайн-табло аэропорта или через справочные службы авиакомпаний.

Накануне три самолета, следовавших в Геленджик, отправили на запасные аэродромы в Краснодар, Минеральные Воды и Грозный, напоминает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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