Аэропорт Геленджика ввел ограничение на обслуживание рейсов

В связи с введением ограничений возможна корректировка расписания. Также рейсы могут задерживаться или отменяться. Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять статус полетов на официальном онлайн-табло аэропорта или через справочные службы авиакомпаний.

Накануне три самолета, следовавших в Геленджик, отправили на запасные аэродромы в Краснодар, Минеральные Воды и Грозный, напоминает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



