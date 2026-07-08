Аэропорт Геленджика ввел ограничение на обслуживание рейсов
Аэропорт курортного города Геленджик ввел ограничения на прием и отправку рейсов, об этом сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - уточняется в сообщении.
В связи с введением ограничений возможна корректировка расписания. Также рейсы могут задерживаться или отменяться. Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять статус полетов на официальном онлайн-табло аэропорта или через справочные службы авиакомпаний.
Накануне три самолета, следовавших в Геленджик, отправили на запасные аэродромы в Краснодар, Минеральные Воды и Грозный, напоминает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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