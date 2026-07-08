ПВО РФ за сутки уничтожили 903 украинских БПЛА
Российские средства ПВО ликвидировали за сутки 903 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве отчитались от уничтожении восьми авиабомб за этот же промежуток времени.
Сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении за минувшую ночь 415 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, напоминает RT.
Ранее стало известно, что Вооружённые Силы России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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