ПВО РФ за сутки уничтожили 903 украинских БПЛА

Российские средства ПВО ликвидировали за сутки 903 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отчитались от уничтожении восьми авиабомб за этот же промежуток времени.

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА в Нижнекамске

Сегодня утром в Минобороны сообщили об уничтожении за минувшую ночь 415 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, напоминает RT.

Ранее стало известно, что Вооружённые Силы России в ночь с 7 на 8 июля нанесли групповой удар по объектам ВПК в украинской столице в ответ на атаки ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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