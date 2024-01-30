Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами

Отмечается, что некоторые страны стали охотнее выдавать шенген. Так, по данным РСТ, быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется за две недели, а визу Испании можно получить за 4-6 недель.



Однако эксперты указывают, что долгосрочные туристические визы россиянам выдает только Франция.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, отмечает RT.

