Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами
Россиянам стало проще получить шенгенскую визу, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что некоторые страны стали охотнее выдавать шенген. Так, по данным РСТ, быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется за две недели, а визу Испании можно получить за 4-6 недель.
Однако эксперты указывают, что долгосрочные туристические визы россиянам выдает только Франция.
Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru