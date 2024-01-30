СМИ: Канарские острова могут запретить въезд туристам

Местные власти островов Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-пальме, Лобосе и Гран-Канария посетовали, что из-за неконтролируемого притока туристов острова якобы оказались «на грани краха».

Эти европейские курорты ежегодно посещают миллионы туристов из Британии, Германии, Скандинавии и других стран. Жители считают, что массовый туризм уничтожает их родину - повышается стоимость жилья, а улицы заполонены мусором, в связи с чем они призывают ввести «мораторий на туризм».

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал НСН, в какую цену обойдется путешествие в Арктику.

