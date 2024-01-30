СМИ: Канарские острова могут запретить въезд туристам
Жители Канарских островов призывают запретить въезд туристам, которые, по их мнению, «разрушают курорты». Об этом пишет издание Daily Star.
Местные власти островов Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-пальме, Лобосе и Гран-Канария посетовали, что из-за неконтролируемого притока туристов острова якобы оказались «на грани краха».
Эти европейские курорты ежегодно посещают миллионы туристов из Британии, Германии, Скандинавии и других стран. Жители считают, что массовый туризм уничтожает их родину - повышается стоимость жилья, а улицы заполонены мусором, в связи с чем они призывают ввести «мораторий на туризм».
Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал НСН, в какую цену обойдется путешествие в Арктику.
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