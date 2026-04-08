Иран объявил о победе над США
В Иране Верховный совет национальной безопасности подтвердил двухнедельное перемирие, сообщает Tasnim.
Как ожидается, переговоры с США состоятся в Исламабаде 10 апреля. «Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранской нации потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение», – заявили иранские чиновники, на которых ссылается агентство. Тегеран выделит на переговоры две недели.
Среди пунктов плана мирного соглашения Ирана были: гарантии США о ненападении; сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом; согласие на обогащение урана; отмена всех основных и вторичных санкций; выплата компенсации Ирану. Отмечается, что США приняли пункты как основу для переговоров.
Несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
