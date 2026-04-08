Российская академия наук предложила начать раздел Луны
Россия в рамках реализации федерального проекта «Космическая наука» сможет создать на Луне свои «суверенные территории», сообщил на заседании президиума Российской академии наук ее вице-президент Сергей Чернышев.
По его словам, лунная программа позволит сохранить РФ в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение спутника Земли, а также даст новые знания и технологии в ее исследованиях.
Чернышев указал, что лунная программа будет осуществляться в две стадии. Первый этап включает освоение технологий, необходимых для посадки, а также проведение исследований на поверхности спутника. Второй шаг — создание элементов лунных баз и использование «технологии отрыва» от мест посадок.
Академик РАН Анатолий Петрукович отметил, что бюджет «лунного» федерального проекта до 2036 года составляет около 700 млрд рублей.
Ранее стало известно, что российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
