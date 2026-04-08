СМИ: России грозит закрытие 40% магазинов одежды
Замедление российской экономики, большие процентные ставки по кредитам, повышение налогов и переход потребителей в режим экономии поставили на грань выживания тысячи магазинов одежды по всей стране, сообщает Shopper’s со ссылкой на участников ритейл-рынка.
В течение 2026 года в стране могут закрыться до 40% торгующих одеждой розничных точек. На торговлю давят падение спроса, растущие расходы на аренду, новые налоги и конкуренция с маркетплейсами.
Один из крупнейших в РФ ритейлеров одежды и обуви O’STIN в прошлом году закрыл 62 магазина и сократил 15% сотрудников, сеть Gloria Jeans запланировала закрытие 150 магазинов в текущем году, Finn Flare принял решение оставить магазины только в Москве и Санкт-Петербурге, а сеть Concept Group ликвидровала половину своих торговых точек.
Согласно данным Союза торговых центров, площадь, занимаемая магазинами одежды в торговых центрах за год сократилась на 15%. Эксперты указывают, что рынок «переходит от модели роста» к «модели выживания».
В России не нужно еще больше торгово-развлекательных центров, потому что в будущем у нас будет гибридная экономика без разделения на офлайн и онлайн, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
