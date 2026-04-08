Россияне массово устанавливают турецкий мессенджер после блокировки Telegram

В категории «Социальные сети» среди бесплатных приложений он попал в топ-2, опередив imo, Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), уступая лишь MAX.

Рост интереса россиян связан со стабильной работой BiP и отсутствием ограничений. Функционально мессенджер предлагает базовый набор возможностей, сопоставимый с Telegram, включая обмен сообщениями, а также аудио- и видеозвонки.

Кроме того, его возможно использовать без ограничений, благодаря чему обеспечивается более стабильное соединение.

Ранее Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

