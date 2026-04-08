В ЦИК подтвердили допустимость агитации на выборах через Telegram
8 апреля 202606:33
Центральная избирательная комиссия России подтвердил допустимость ведения агитации на выборах в Госдуму в Telegram, сообщают «Ведомости».
В комиссии указали, что кандидаты вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной кампании, а также распространять ее в Сети, в печатных, аудиовизуальных и других видах агитации. По информации ЦИК, исключением являются интернет-платформы, доступ к которым был ограничен Роскомнадзором.
По данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» обвалился до минимума с 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
