МИД Ирана: Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели

Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, проход через него будет возможен только при координации с военными. Кроме того, в течение ближайших двух недель безопасное судоходство в проливе будет возможно только с учётом технических ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. Американский лидер объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

