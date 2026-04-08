МИД Ирана: Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели
8 апреля 202603:01
Ормузский пролив открыт на ближайшие две недели, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, проход через него будет возможен только при координации с военными. Кроме того, в течение ближайших двух недель безопасное судоходство в проливе будет возможно только с учётом технических ограничений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. Американский лидер объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
