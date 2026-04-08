«Роскосмос» вновь отложил полет на Луну
В России запуск ближайшей миссии на Луну перенесен с 2027 на 2028 год, сообщил на заседании президиума Российской академии наук ее вице-президент Сергей Чернышев.
Речь идет об аппарате «Луна-26». Следующие несколько миссий также отложены. Аппараты «Луна-27/1» и «Луна-27/2» запустят в 2029 и 2030 годах, а «Луну-28» — в 2036 году. Ранее «Роскосмос» рассчитывал отправить «Луну-26» в 2023 году, а «Луну-27» — в 2024-м. Следующую миссию, в рамках которой на Землю планировалось доставить образцы лунного грунта, запланировали на 2030 год. Однако позднее «Луну-28» перенесли на 2034-й, а теперь вновь отложили.
Единственный запуск, который откладывали девять раз, состоялся в 2023 году. Станция «Луна-25», которую готовили более 10 лет, разбилась о поверхность Луны. Это была первая за полвека отечественная космическая миссия на спутник Земли и она потерпела крах.
Ранее руководитель лунной программы заявил о нехватке денег на «Луну-27б», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
