Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет

Стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в порту Приморск составляла 116,05 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

СМИ: Стоимость российской нефти Urals достигла максимума с 2022 года

По данным агентства, это максимальная стоимость с 2013 года, когда цены на российское сырье достигали 113–115 долларов за баррель.

Цены выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, через который проходит одна пятая мировых поставок нефти.

Чтобы нефть подскочила до 200 долларов за баррель, должно произойти яркое событие, которое будет нервировать рынок, например, повреждение крупного месторождения в Саудовской Аравии, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
