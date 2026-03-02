Застрявшим в ОАЭ россиянам предложили выезд домой за $39 тысяч
Бизнесмены предлагают застрявшим в Объединенных Арабских Эмиратах россиянам платный выезд в Россию, сообщают «Известия».
Речь идет о сумме в $37 тыс. По словам одного из предпринимателей, оплату рекомендуется производить в криптовалюте. Предоплата составляет $25 тыс., а по прибытии в Москву необходимо внести еще $14 тыс. Собеседник газеты указал, что организует перелеты на частном джете. По его словам, стоимость такого рейса составляет $120 тыс.
Предприниматель предупредил о возможных мошенниках, отметив, что некоторые лица требуют предоплату в размере от $5 тыс. до $15 тыс., после чего не выполняют обещания по перевозке. Подчеркивается, что на рейс через Стамбул уже сформирована группа пассажиров, вылет которой запланирован на ближайшее время.
Ранее туристы не смоги улететь в Москву из Дохи из-за ситуации в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
