СМИ: Действия Ирана указали на проблемы в стратегии США и Израиля
Ответные действия Ирана на удары выявил слабые места в стратегии США и Израиля, сообщает Strategic Culture.
По данным издания, Тегеран показывает более продуманный подход, демонстрируя четкую военную стратегию, в то время как в стратегии президента США Дональда Трампа начинают появляться дыры. При этом Иран еще не нанес свой решающий удар — нефтяной. Кроме того, гибель Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи не стала победой для Вашингтона, поскольку его преемник уже был вовлечен в управление.
Тегеран нанес удары по американской военно-морской базе в Бахрейне и кораблю, продемонстрировав возможности баллистических ракет. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти.
В случае, если страны Персидского залива присоединятся к атакам, Иран сможет уничтожить их нефтяную инфраструктуру за несколько часов, что станет «сокрушительным ударом» по экономике Ближнего Востока и мировым ценам на нефть.
Ранее стало известно, что США и Израилю может не хватить боеприпасов в конфликте против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
