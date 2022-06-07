Составлен список популярных маршрутов для путешествий на День России

Наибольший интерес вызывает Сочи, экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Калининград, а также отдых в Карелии и Кавминводах. Также россияне собрались в Дагестан, Казань и Москву.

Меньше, чем раньше выбирают Крым, Анапу и Геленджик, так по этим направлениям невозможно добраться на самолете.

В 2022 году россияне отдыхают с 11 июня по 13 июня, поскольку к празднику присоединились выходные.

Напомним, цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов. Увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма.

