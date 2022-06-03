АТОР: отмечается рост интереса россиян к турам в Катар

Это связано со значительным снижением цен авиакомпании Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из РФ. Стоимость уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тысяч рублей за перелет в обе стороны.

В результате продажи туров в мае превысили аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза. В туркомпаниях говорят, что билетов по привлекательным ценам относительно немного, так как спрос высокий: Доха также является популярным транзитным пунктом.

В июне отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле на двоих в Дохе можно за 187 тысяч рублей.

Тем временем, Египет упростил правила въезда для туристов из-за рубежа. Путешественникам, посещающим страну, теперь не придется заполнять бумажную анкету с указанием COVID-документов в аэропортах.

