АТОР: отмечается рост интереса россиян к турам в Катар
Совет по туризму Катара сообщил о заметном росте спроса российских туристов на отдых в этой стране, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).
Это связано со значительным снижением цен авиакомпании Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из РФ. Стоимость уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тысяч рублей за перелет в обе стороны.
В результате продажи туров в мае превысили аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза. В туркомпаниях говорят, что билетов по привлекательным ценам относительно немного, так как спрос высокий: Доха также является популярным транзитным пунктом.
В июне отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле на двоих в Дохе можно за 187 тысяч рублей.
Тем временем, Египет упростил правила въезда для туристов из-за рубежа. Путешественникам, посещающим страну, теперь не придется заполнять бумажную анкету с указанием COVID-документов в аэропортах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- В США признали, что «изолировать» Россию не удалось
- АТОР: отмечается рост интереса россиян к турам в Катар
- Финансист: серьезных последствий продажи КНР госдолга США не будет
- Байден выступил за ужесточение контроля за оборотом оружия
- Американский генерал заявил об угрозе российского оружия
- СМИ: новые санкции ЕС не позволят заблокировать поставки российской нефти
- СМИ: Байден отправится в Эр-Рияд ради снижения цен на нефть
- Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании $40 млрд на помощь Украине
- В Госдуме пообещали сделать ЕГЭ более творческим
- «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» будут докапитализированы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru