«Сорвать заработки»: Российскую туротрасль предупредили о волне хакерских атак
Александр Курносов заявил НСН, что отрасль в последние два дня столкнулась с повышенной нагрузкой на системы бронирования.
Российская туротрасль столкнулась с повышенной нагрузкой на системы бронирования в последние два дня, причина «зависаний» устанавливается, заявил НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.
Туристическая отрасль, которая восстанавливается после пандемии Covid-19, столкнулась с новой угрозой — автоматизированными кибератаками при помощи ботов. Используя их, злоумышленники пытаются похищать учетные записи, совершать различные мошенничества и другие незаконные действия, пишут «Известия». Курносов отметил повышенную нагрузку на системы бронирования, но атаку ботов не подтвердил.
«Мы действительно в последнее время столкнулись с повышенной нагрузкой на нашу систему бронирования, но оценить, откуда исходит эта нагрузка, пока нельзя. Это могут быть атаки, а может генерироваться большое количество запросов системами из-за определенных технологий. Вчера и сегодня сайт у нас подвисает, но причину пока не можем назвать. Ранее мы с таким не сталкивались», - рассказал он.
Со своей стороны, исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что туристические компании действительно могут стать целью хакеров в сезон отпусков.
«Правильнее говорить о проблемах кибермошенничества в целом, а не только в туриндустрии. На нее обратили внимание лишь в связи с отпускным сезоном. Все отрасли переносят общение с клиентами в интернет, поэтому кибератаки будут общей проблемой. Развитие ИИ, популярность ботов будут непременно сопровождаться попыткой на этом заработать», - объяснил он.
В связи с этим он призвал туротрасль уделять больше внимания кибербезопасности.
«Такие кибератаки могут использоваться и в противостояниях государств. В пик сезона можно заполонить ложными заявками отели, туркомпании, перевозчиков с целью сорвать заработки индустрии, породить социальное напряжение. Рецепты борьбы с этим классические – бронируйте заранее, не пользуйтесь сомнительными ресурсами. А владельцам сервисов стоит закладывать в бюджет статьи на дополнительные меры защиты от атак, дополнительные IT-мощности. Дальше легче не будет», - предупредил собеседник НСН.
Частному бизнесу и крупным российским компаниям уже непрофессионально работать на импортном "пиратском" софте, так как сегодня это ненадежные системы. Таким мнением поделился президент «Руссофта» Валентин Макаров, передает «Радиоточка НСН».
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