Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров

Он был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В компании отметили, что сбой затронул менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.

В Microsoft назвали сбой, который произошел 19 июля, стал крупнейшим в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

