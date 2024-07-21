Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров
21 июля 202403:36
Глобальный сбой в работе программ корпорации Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров, сообщает «Лента.ру».
Он был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В компании отметили, что сбой затронул менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.
В Microsoft назвали сбой, который произошел 19 июля, стал крупнейшим в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru