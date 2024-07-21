Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров

Глобальный сбой в работе программ корпорации Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров, сообщает «Лента.ру».

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Он был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В компании отметили, что сбой затронул менее 1 процента компьютеров с операционной системой Windows.

В Microsoft назвали сбой, который произошел 19 июля, стал крупнейшим в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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