Сочи в новогодние праздники посетили более 280 тысяч туристов
Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Он отметил, что показатели этого года на 4% превысили прошлогодние туристические достижения региона в Новый год. Также, по его словам, по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников.
До этого сообщалось, что в январе 2024 года российские туристы стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, чем в январе 2023. По данным сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru, средняя цена за ночь в отелях Мурманска выросла на 24%. В списке самых популярных российских направлений у туристов также значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Эсто-Садок и Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».
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