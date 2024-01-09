Россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще
В январе 2024 года российские туристы стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, чем в январе 2023, пишет «Газета.Ru».
По данным сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru, средняя цена за ночь в отелях Мурманска выросла на 24%.
В списке самых популярных российских направлений у туристов также значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Эсто-Садок и Екатеринбург.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч россиян, это рекордный показатель за всю историю, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дрон влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в Орле
- Клуб MOD открестился от голого перфоманса задержанного солиста группы «Щенки»
- СМИ: Новым премьером Франции стал Габриэль Атталь
- Любимова: Почти 15 млн человек в РФ посетили кинотеатры в новогодние праздники
- В «Союзнапитки» назвали заключения о наличии нанопластика в воде необоснованными
- СМИ: В Москве женщина провалилась под лед в Большом Садовом пруду
- Россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще
- «Уральские авиалинии» возобновят полеты в Армению
- СМИ: Венгрия может снять вето на выделение помощи Украине
- Песков: Спецоперация продолжается для защиты Белгорода от обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru