Россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще

В январе 2024 года российские туристы стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, чем в январе 2023, пишет «Газета.Ru».

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По данным сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru, средняя цена за ночь в отелях Мурманска выросла на 24%.

В списке самых популярных российских направлений у туристов также значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Эсто-Садок и Екатеринбург.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч россиян, это рекордный показатель за всю историю, отмечает RT.

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