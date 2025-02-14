Количество поездок иностранных туристов в РФ выросло на 40%

Число поездок иностранных туристов в Россию увеличилось в прошлом году на 40% по сравнению с 2023 годом и достигло порядка пяти миллионов, сообщил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов.

Он отметил, что на Камчатке, в частности, количество туристов выросло в полтора раза. По словам Максимова, за последние два года в России было сделано многое для развития въездного туризма. В том числе запустили механизм электронной визы, развивается механизм безвизовых групповых туров с Ираном и Китаем.

Также началось продвижение России на международных рынках под брендом Discover Russia. Максимов подчеркнул, что в прошлом году бренд презентовали в Индии, Китае и на Ближнем Востоке.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что летом россияне отправятся на традиционные морские курорты, в Москву и Санкт-Петербург за экскурсиями, а также в Тюмень и по «Золотому кольцу». Он посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%, передает «Радиоточка НСН».

