«Сочи, Египет или Мальдивы»: Турагентства рассказали, где дешевле отпраздновать Новый год
Красная Поляна в этом году подорожала на 70%, Питер и Калининград – до 100%, Крым «подешевел» на 25-50%, заявил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены, несмотря на высокие цены.
«Россияне в этом году лишены альпийских горнолыжных курортов – не могут полететь во Францию, Италию, Австрию, Швейцарию и Германию. Нет даже Болгарии и Словакии. Единственная альтернатива – курорты Красной Поляны, там самый повышенный спрос. Премиальные отели начали покупать даже с конца лета. С 30 декабря по 10 января на 90% отели уже проданы. Красная Поляна подорожала на 70%. Горнолыжных курортов не хватает, именно федеральных, куда будут ездить люди со всей страны», - отметил он.
При этом отправиться на каникулы все еще можно в «европейские» Питер или Калининград, если не пугает стопроцентный рост цен, добавил Мкртчян.
«На втором месте продажи туров в Санкт-Петербург и Калининград. У россиян нет прямых вылетов в Рим, Париж, Милан. Вся западная Европа теперь – это Петербург и Калининград. Отели здесь подорожали на 50-100% по сравнению с прошлым годом. Крым подешевел на 25-50%, на Новый год нет загрузки даже 40% - вся ситуация вокруг плюс фактор закрытого аэропорта», - рассказал собеседник НСН.
Некоторые зарубежные направления тоже пользуются спросом, выгоднее всего в конце декабря посетить теплый Египет, а Турцию «приберечь» на апрель, считает Мкртчян.
«Здесь однозначный лидер Египет, это самое недорогое пляжное направление для россиян, до конца апреля ничего не изменится. Потом почетное первое место перейдет Турции. На втором месте Арабские Эмираты, на третьем – Турция, хотя там холодно. Можно поехать на Новый год за 100 тысяч рублей на двоих на неделю из Москвы в Египет с питанием «все включено», перелетом. Что доступно для кошелька, то и лидирует. Мальдивы, это дорого, там цена стартует с 350 тысяч на двоих на неделю, только с завтраками», - объяснил эксперт.
Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в пресс-центре НСН рассказала, что на Новый год россияне также отправятся в Таиланд и Грузию.
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