«Сочи, Египет или Мальдивы»: Турагентства рассказали, где дешевле отпраздновать Новый год

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены, несмотря на высокие цены.

«Россияне в этом году лишены альпийских горнолыжных курортов – не могут полететь во Францию, Италию, Австрию, Швейцарию и Германию. Нет даже Болгарии и Словакии. Единственная альтернатива – курорты Красной Поляны, там самый повышенный спрос. Премиальные отели начали покупать даже с конца лета. С 30 декабря по 10 января на 90% отели уже проданы. Красная Поляна подорожала на 70%. Горнолыжных курортов не хватает, именно федеральных, куда будут ездить люди со всей страны», - отметил он.

При этом отправиться на каникулы все еще можно в «европейские» Питер или Калининград, если не пугает стопроцентный рост цен, добавил Мкртчян.

«На втором месте продажи туров в Санкт-Петербург и Калининград. У россиян нет прямых вылетов в Рим, Париж, Милан. Вся западная Европа теперь – это Петербург и Калининград. Отели здесь подорожали на 50-100% по сравнению с прошлым годом. Крым подешевел на 25-50%, на Новый год нет загрузки даже 40% - вся ситуация вокруг плюс фактор закрытого аэропорта», - рассказал собеседник НСН.