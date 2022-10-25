В АТОР подсчитали, насколько подорожают новогодние путевки

Путевки за границу на Новый год будут дороже на 20%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, такое подорожание традиционно происходит каждый год, лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд.

При этом Ломидзе отметила, что в этом году есть исключение – Таиланд, который подешевел по сравнению с 2021 годом на 10%.