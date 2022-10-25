В АТОР подсчитали, насколько подорожают новогодние путевки

Путевки за границу на Новый год будут дороже на 20%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, такое подорожание традиционно происходит каждый год, лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд.

При этом Ломидзе отметила, что в этом году есть исключение – Таиланд, который подешевел по сравнению с 2021 годом на 10%.

Шри-Ланку назвали одним из самых популярных «зимних» направлений среди россиян

Исполнительный директор АТОР также рассказала, что цены на внутренние направления пока остаются прежними, возможно и снижение цен из-за низкого спроса.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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