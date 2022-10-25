В АТОР подсчитали, насколько подорожают новогодние путевки
Путевки за границу на Новый год будут дороже на 20%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает РИА Новости.
По ее словам, такое подорожание традиционно происходит каждый год, лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд.
При этом Ломидзе отметила, что в этом году есть исключение – Таиланд, который подешевел по сравнению с 2021 годом на 10%.
Исполнительный директор АТОР также рассказала, что цены на внутренние направления пока остаются прежними, возможно и снижение цен из-за низкого спроса.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- В АТОР подсчитали, насколько подорожают новогодние путевки
- Депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой 27 октября
- Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»
- Экс-шэф Пентагона Картер умер в США
- ЦБ хочет разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО
- Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева
- Цех по производству алюминиевых радиаторов загорелся в Волгограде
- Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
- Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru