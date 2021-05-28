«Со дня на день». Посол Греции в РФ – о возобновлении рейсов для туристов
Положительное решение от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию ожидается «со дня на день». С таким заявлением выступила посол Греции в РФ Екатерини Нассика. Кроме того, она подчеркнула, что стороны «продвинулись в обсуждении достаточно далеко», пишет РИА Новости.
Напомним, 14 мая Греция объявила о разрешении въезда неограниченному числу россиян при наличии у них свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о перенесенном заболевании и наличии антител. Для путешественников из РФ также отменили обязательный недельный карантин.
Между тем, ранее на этой неделе стало известно, что Греция вошла в список самыми желанными направлениями для россиян этим летом. Она стала лидером среди зарубежных направлений. Что касается российских, то тут в топ-3 вошли Сочи, Москва, Симферополь. Кроме того, этим летом туристы хотели бы побывать желают побывать в Санкт-Петербурге, Анапе, Краснодаре и Калининграде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru