«Со дня на день». Посол Греции в РФ – о возобновлении рейсов для туристов

Положительное решение от российской стороны по возобновлению авиарейсов в Грецию ожидается «со дня на день». С таким заявлением выступила посол Греции в РФ Екатерини Нассика. Кроме того, она подчеркнула, что стороны «продвинулись в обсуждении достаточно далеко», пишет РИА Новости.

Напомним, 14 мая Греция объявила о разрешении въезда неограниченному числу россиян при наличии у них свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о перенесенном заболевании и наличии антител. Для путешественников из РФ также отменили обязательный недельный карантин.