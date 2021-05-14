Эвхаристо поли! Греция отменила ограничения для россиян

Власти Греции разрешили приезд неограниченному числу граждан России при наличии у них свидетельства о вакцинации, либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Справки могут быть и на русском языке. Отменено также требование об обязательном семидневном карантине по приезде, - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу греческим правительством. До сего дня сохранялась квота в 4 тысячи россиян в неделю на въезд в Грецию.

Еще один документ, который обязателен при поездке в Грецию – электронная анкета, так называемая Passenger Locator Form. Ее следует заполнить на сайте греческого правительства, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения этой формы, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру, считается необходимым проездным документом. Транспортные компании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны вернуть пассажира обратно за свой счет. По прибытии в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус.

Пятница, 14 мая, стала днем официального открытия туристического рынка Греции для иностранных туристов, а также для перемещения собственных граждан между всеми регионами страны, включая острова. Тем не менее, все прибывающие в Грецию должны соблюдать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Как отмечает ТАСС, в Греции по-прежнему требуется ношение защитной маски в закрытых помещениях и на улице, с полуночи и до пяти утра действует комендантский час.

Таким образом, в условиях закрытой «на карантин» Турции и не до конца открытого Египта, о начале чартерного сообщения с которым до сих пор не объявлено, Греция оказывается чуть ли не единственным массовым зарубежным направлением для отдыха россиян. Правда, и здесь дело осталось за малым – возобновить полноценное авиасообщение между Россией и Грецией. Впрочем, как мы сообщали ранее, такое решение может быть в самом скором времени. Дату начала полетов предстоит согласовать межправительственной комиссии, сопредседатели которой должны встретиться в начале следующей недели. Особых препятствий к началу полетов нет, поскольку, по заявлениям греческих властей, эпидемиологическая ситуация в стране благополучна, вакцинация идет ускоренными темпами. Так что всем, кто рассчитывает в этом году отдохнуть на греческих курортах, самое время сказать: эвхаристо поли! Большое спасибо!

