СМИ: жители Бали пожаловались на заселенную российскими туристами «маленькую Москву»
Жители индонезийского острова Бали попросили иммиграционную полицию проверить заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута. Об этом сообщает портал Detik.
По данным СМИ, россияне арендовали множество апартаментов в округе, но не следуют принятым на острове правилам и обычаям. Место компактного проживания граждан РФ коренные жители Бали назвали «маленькой Москвой».
Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди заявил, что его подчиненные вместе с юристами проверяют законность компактного проживания россиян.
Газета The Wall Street Journal отметила, что россияне игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове дольше положенного срока.
Портал Straits Times ранее сообщил, что власти Индонезии решили депортировать с Бали 47 туристов, в том числе 13 россиян, передает НСН.
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