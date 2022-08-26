СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
Лайнер Red Wings с застрявшими российскими туристами вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву, сообщает телеканал «360» со ссылкой на перевозчика.
Рейс из Шарм-эль-Шейха задержали по техническим причинам. Всех пассажиров расселили в гостиницы. Позднее стало известно, что самолет отправился в Москву, когда авиационные власти дали разрешение на вылет. В ближайшие часы он прибудет в российскую столицу.
Напомним, Европа, «по самым скромным оценкам», лишится 21 млрд евро из-за ограничений на въезд россиянам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
- СМИ: в Чехии почти 50% украинских беженцев хотят отстаться в республике
- В Турции пострадали 28 человек при опрокидывании автобуса
- Двое американцев признались в краже дневника дочери Байдена
- В Москве обвиняемую в получении секретных данных россиянку объявили в розыск
- В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем
- Не менее двух человек пострадали при столкновении катера и танкера в Турции
- Татуировки могут привести к онкологии, ВИЧ и гепатиту
- Парламент Испании утвердил план по экономии газа
- WSJ: США и КНР близки к соглашению о китайских бумагах на биржах Америки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru