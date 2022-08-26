СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

Рейс из Шарм-эль-Шейха задержали по техническим причинам. Всех пассажиров расселили в гостиницы. Позднее стало известно, что самолет отправился в Москву, когда авиационные власти дали разрешение на вылет. В ближайшие часы он прибудет в российскую столицу.

Напомним, Европа, «по самым скромным оценкам», лишится 21 млрд евро из-за ограничений на въезд россиянам.

