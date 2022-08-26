СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

Лайнер Red Wings с застрявшими российскими туристами вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву, сообщает телеканал «360» со ссылкой на перевозчика.

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Рейс из Шарм-эль-Шейха задержали по техническим причинам. Всех пассажиров расселили в гостиницы. Позднее стало известно, что самолет отправился в Москву, когда авиационные власти дали разрешение на вылет. В ближайшие часы он прибудет в российскую столицу.

Напомним, Европа, «по самым скромным оценкам», лишится 21 млрд евро из-за ограничений на въезд россиянам.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ТуризмЕгипет
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