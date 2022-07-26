«Переносчики чумы и коронавируса»: Россиян предупредили об опасности египетских верблюдов
Елена Малинникова и Андрей Продеус призвали туристов осторожнее относиться к местным животным.
Верблюды в Египте могут быть переносчиками чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.
«Заразиться можно, если там блоха, например, больная. Но больные верблюды вряд ли выдержат работу. Но я бы туристам рекомендовала помнить об этом», - сказала она.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что опасаться в этом случае стоит, скорее, коронавируса.
«Я не думаю, что надо волноваться за Египет и местных верблюдов, это туристическая зона, там, наверное, есть ветеринарный контроль за животными. Верблюды еще переносят опасный коронавирус MERS, которые до сих пор существует. До сих пор есть вероятность заболеть», - добавил он.
Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за блокировки аккаунтов YouTube
- Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве
- Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку»
- Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ревакцинироваться
- Метеоролог рассказал об опасности смерчей в Краснодарском крае
- Татьяна Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024
- На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»
- Кабмин расширил перечень социальных выплат, поступающих на карту «Мир»
- ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
- «Тотальная несвобода». Актёр Анатолий Белый назвал причины отъезда из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru