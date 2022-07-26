«Переносчики чумы и коронавируса»: Россиян предупредили об опасности египетских верблюдов

Верблюды в Египте могут быть переносчиками чумы, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

«Заразиться можно, если там блоха, например, больная. Но больные верблюды вряд ли выдержат работу. Но я бы туристам рекомендовала помнить об этом», - сказала она.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что опасаться в этом случае стоит, скорее, коронавируса.

«Я не думаю, что надо волноваться за Египет и местных верблюдов, это туристическая зона, там, наверное, есть ветеринарный контроль за животными. Верблюды еще переносят опасный коронавирус MERS, которые до сих пор существует. До сих пор есть вероятность заболеть», - добавил он.

Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

