Володин оценил ущерб Европы от потери российских туристов в €21 млрд

Европа, «по самым скромным оценкам», лишится 21 млрд евро из-за ограничений на въезд россиянам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пренебрежение, дискриминация и хрень»: Европа размышляет о запрете въезда для россиян

Политик напомнил, что «потерявшие суверенитет» Финляндия, Чехия, Польша, страны Прибалтики и Украина требуют запретить въезд в ЕС гражданам РФ, отмечает телеканал «360».

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем председатель Госдумы указал на необходимость развивать инфраструктуру в России. По словам Володина, в стране есть «огромное количество прекрасных мест», и следует создать условия для путешествий и отдыха внутри РФ, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыЕвропаВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры