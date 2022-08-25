Володин оценил ущерб Европы от потери российских туристов в €21 млрд

Политик напомнил, что «потерявшие суверенитет» Финляндия, Чехия, Польша, страны Прибалтики и Украина требуют запретить въезд в ЕС гражданам РФ, отмечает телеканал «360».

«Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем председатель Госдумы указал на необходимость развивать инфраструктуру в России. По словам Володина, в стране есть «огромное количество прекрасных мест», и следует создать условия для путешествий и отдыха внутри РФ, пишет «Свободная пресса».

