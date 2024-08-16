СМИ: Власти Пакистана сделали бесплатными визы для россиян
Пакистан сделал визы для российских туристов бесплатными, сообщил портал visasnews.
Таким образом, правительство демонстрирует миру, что плотно занялось развитием туризма. По словам премьер-министра страны Шехбаза Шарифа, государство хочет избавиться от статуса «опасного» и показать, что в стране можно провести отпуск.
На данный момент виза выдается на 90 дней, а оформить её можно онлайн. Также власти уменьшили количество вопросов в анкете для получения визы с 100 до 30.
При оформлении шенгенской визы через турагентство процент отказа в два раза ниже, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». Он посоветовал россиянам сегодня обращаться к специалистам за помощью, чтобы снизить риск отказа перед запланированной поездкой в Европу.
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