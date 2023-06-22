СМИ: только 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников

Установка данных ограждений обходится дорого. В некоторых случаях это и вовсе невозможно, притом, что это единственный действенный способ защиты. Чтобы снизить беспокойство туристов после недавней смерти россиянина в результате нападения акулы, египетские власти закупили датчики слежения за хищниками. Однако эксперты говорят, что эффективность этой меры сомнительна.

В генконсульстве России в Хургаде заверили, что отдых в Египте безопасен.

Как сообщалось ранее, нападение акулы на россиянина в Египте никак не повлияло на спрос по данному направлению, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

