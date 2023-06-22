СМИ: только 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников
В Египте пляжи только 7% отелей, которые предлагают своим клиентам туроператоры России, оборудованы защитными сетками от акул, сообщают «Известия».
Установка данных ограждений обходится дорого. В некоторых случаях это и вовсе невозможно, притом, что это единственный действенный способ защиты. Чтобы снизить беспокойство туристов после недавней смерти россиянина в результате нападения акулы, египетские власти закупили датчики слежения за хищниками. Однако эксперты говорят, что эффективность этой меры сомнительна.
В генконсульстве России в Хургаде заверили, что отдых в Египте безопасен.
Как сообщалось ранее, нападение акулы на россиянина в Египте никак не повлияло на спрос по данному направлению, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: только 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников
- Океанограф не уверен, что экипаж пропавшего батискафа удастся спасти
- Количество пострадавших в результате взрыва в Париже увеличилось до 37
- Сальдо: Мосты в Херсонской области будут охранять круглые сутки
- Посол России в Лондоне: не исключены ответные меры в случае нанесения удара по Крыму
- Сестра пропавшего на «Титане» британца заявила о промедлении с началом поисков
- Ермак: Украина попросила у НАТО «конкретного сигнала»
- Названа возможная причина взрыва в Париже
- На Украине рассказали о переговорах с Западом по поводу F-16
- ФРГ и Польше запретят поставки российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru