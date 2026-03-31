«Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых

Один из крупнейших производителей алюминия в мире продавал его для отечественных потребителей дороже, чем за границу. При расчете цен для внутреннего рынка компания использовала региональную премию, основанную на показателях европейского сегмента мирового рынка алюминия.

По данным службы, в настоящее время европейский рынок не является репрезентативным для России, а экспорт компании переориентируется в Азию, где металл стоит дешевле.

В ФАС считают, что при ценообразовании компания должна отдавать приоритет интересам российских переработчиков. От «Русала» потребовали до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия.

