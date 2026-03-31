В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке
Переход на шестидневную рабочую неделю в России является несвоевременной мерой, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
По его словам, в настоящее время у граждан «непростая жизнь, с учетом всех запретов, с учетом инфляции и всего остального». Кроме того, шесть рабочих дней не решат задачу повышения эффективности, которая повышается за счет роботизации, модернизации производства, а также оптимизации расходов.
Парламентарий указал, что при шестидневном графике люди будут больше работать, а получать столько же.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам перейти на новый график работы «с восьми до восьми, включая субботу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
