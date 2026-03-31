СМИ: Россияне испытывают проблемы с ТВ после потери спутника

Издание ссылается на обращения организации «Честный промышленник» к депутатам Госдумы. Из него следует, что для «миллионов граждан» вещание не восстановлено, так как отсутствуют резервные спутники. Из-за географических и технологических условий у большинства россиян нет доступа к другим источникам телевидения, а значит, они не могут получать актуальную информацию. В настоящее время больше всего абонентов остаются без ТВ в Алтайском крае, Омской области и Красноярском крае, их количество составляет до 500 тыс. человек.

В ФГУП «Космическая связь» заявили, что предварительной версией потери спутника стал отказ системы от электропитания. Окончательные выводы будут сделаны комиссией, которая в настоящее время работает.

В новейшей истории страны таких аварий не было. Оперативные действия по переходу на другой спутник не решают глобальной проблемы в сфере спутникового ТВ, заключающейся в отсутствии резервирования на орбите.

4 марта на «Экспресс-АТ1» произошла авария — моментальное отключение космического аппарата. Теперь спутник можно считать утерянным.

Россия должна обновить оборудование на орбите как можно скорее, иначе через четыре года страна останется без телевизионного вещания, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

