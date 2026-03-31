«Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга

Это связано с «охлаждением» экономики. За последние недели стало известно о двух таких случаях. В Тихвине на бывшей фабрике IKEA (входит в деревообрабатывающий холдинг «Лузалес») объявлен режим простоя на мебельном производстве. Как сообщили на предприятии, мера принята из–за задержки платы за проданную продукцию. Образовавшийся дефицит оборотных средств привёл к перебою закупок сырья.

С 1 мая укороченный график вводит производитель карьерных экскаваторов из Колпино «ИЗ–КАРТЭКС», на трёхдневную рабочую неделю перейдёт 38% персонала. Это связано с падением спроса и ростом долгов заказчиков.

Как заявили в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в простое находятся 1318 человек в 53 организациях, в режиме неполного рабочего времени — 2154 человека в 30 организациях. В Ленобласти на начало прошлой недели простаивали восемь предприятий, а 16 работали на сокращённой неделе.

Экономические трудности российских компаний не приведут к волне увольнений, при этом возможен переход на сокращенную рабочую неделю, заявила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

