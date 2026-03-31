«Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга
Предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынуждены объявлять простои и сокращать графики работы, сообщает «Деловой Петербург».
Это связано с «охлаждением» экономики. За последние недели стало известно о двух таких случаях. В Тихвине на бывшей фабрике IKEA (входит в деревообрабатывающий холдинг «Лузалес») объявлен режим простоя на мебельном производстве. Как сообщили на предприятии, мера принята из–за задержки платы за проданную продукцию. Образовавшийся дефицит оборотных средств привёл к перебою закупок сырья.
С 1 мая укороченный график вводит производитель карьерных экскаваторов из Колпино «ИЗ–КАРТЭКС», на трёхдневную рабочую неделю перейдёт 38% персонала. Это связано с падением спроса и ростом долгов заказчиков.
Как заявили в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в простое находятся 1318 человек в 53 организациях, в режиме неполного рабочего времени — 2154 человека в 30 организациях. В Ленобласти на начало прошлой недели простаивали восемь предприятий, а 16 работали на сокращённой неделе.
Экономические трудности российских компаний не приведут к волне увольнений, при этом возможен переход на сокращенную рабочую неделю, заявила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
- Эксперт: На рынке труда обсуждается новая волна сокращений
- «Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга
- СМИ: Власти РФ решили засекретить данные о производстве микроэлектроники
- «Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых
- В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке
- В Госдуме заявили, что Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир»
- В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
- Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»
- Власти Иваново заявили о нормальном качестве воды после крушения Ан-22
- Юрист заявил, что ловля щуки у «Москва-Сити» не нарушает закон