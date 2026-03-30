В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В Италии из частного музея похитили картины Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники проникли в здание ночью и вынесли произведения искусства всего за три минуты.

По данным телеканала, среди украденных работ — полотно Матисса «Одалиска на террасе». Вместе с ним пропали еще два холста французских художников, представляющих значительную художественную ценность.