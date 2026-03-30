В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
В Италии из частного музея похитили картины Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники проникли в здание ночью и вынесли произведения искусства всего за три минуты.
По данным телеканала, среди украденных работ — полотно Матисса «Одалиска на террасе». Вместе с ним пропали еще два холста французских художников, представляющих значительную художественную ценность.
Эксперты отмечают, что подобные произведения требуют особых условий хранения, и их перемещение может привести к повреждениям. Помимо этого, по оценкам специалистов, стоимость украденных картин может достигать почти миллиарда рублей.
Как уточняется, кража произошла в ночь с 22 на 23 марта. Информацию о происшествии руководство музея не разглашало около недели, однако позже она появилась в СМИ. Полиция предполагает, что к преступлению причастна группа профессиональных воров, действовавших по заказу, и продолжает их поиск, передает «Радиоточка НСН».
