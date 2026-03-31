Эксперт: На рынке труда обсуждается новая волна сокращений
Многие компании в России считают, что переход на трехдневную рабочую неделю является антикризисным инструментом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на управляющего партнера кадровой компании Cornerstone Владислава Быханова.
По его словам, бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда перед летом. В некоторых сегментах обсуждают, что с апреля машиностроение в РФ может перейти на трехдневный режим работы. При этом уменьшить рабочую нагрузку и сократить расходы в период снижения спроса стараются и другие сектора экономики.
Эксперт указал, что многие компании пытаются пережить лето, так как этот сезон традиционно является периодом слабой деловой активности, а на рынке труда уже обсуждается новая волна сокращений. «Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — отметил Быханов.
Серьезная ситуация складывается в малом бизнесе. Предприниматели все чаще начинают закрывать свои точки и сокращать операционную деятельность.
Экономические трудности российских компаний не приведут к волне увольнений, при этом возможен переход на сокращенную рабочую неделю, заявила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
- Эксперт: На рынке труда обсуждается новая волна сокращений
- «Охлаждение» экономики отправило в простой предприятия Петербурга
- СМИ: Власти РФ решили засекретить данные о производстве микроэлектроники
- «Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых
- В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке
- В Госдуме заявили, что Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир»
- В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
- Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»
- Власти Иваново заявили о нормальном качестве воды после крушения Ан-22
- Юрист заявил, что ловля щуки у «Москва-Сити» не нарушает закон