СМИ: Власти РФ решили засекретить данные о производстве микроэлектроники

В России публичные данные из государственной информационной системы промышленности (ГИСП), где размещаются, в том числе сведения об отечественных производителях микроэлектроники, могут засекретить, сообщает CNews со ссылкой на рассылку департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ.

До этого ведомство попросило производителей сообщить, какие данные из ГИСП стоит скрыть. Засекречивание данных о микроэлектронной промышленности, которая продолжает сокращаться и зависит от импортных поставок, может обезопасить некоторые компании, выпускающие продукцию двойного назначения. По словам экспертов, Минпромторг таким способом намерен «скрывать устройства, в составе которых могут быть иностранные компоненты».

Примечательно, что ГИСП была создана Минпромторгом как единая цифровая платформа, призванная решить две главные задачи: поддержать отечественного производителя и кардинально повысить прозрачность взаимодействия между государством, бизнесом и заказчиками. Поэтому отрасль относится к инициативе министерства негативно.

Ранее Минпромторг опроверг заморозку субсидий радиоэлектронным предприятиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

