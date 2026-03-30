В Госдуме заявили, что Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир»

Режиссеру Сарику Андреасяну не стоит браться за экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Такое мнение в интервью NEWS.ru высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По ее словам, это произведение остается крайне сложным для переноса на экран, и не каждый режиссер способен справиться с такой задачей. Драпеко отметила, что не считает Андреасяна подходящим кандидатом для работы над этим материалом.

Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту

Она также напомнила, что классической экранизацией романа считается фильм Сергея Бондарчука. В этой версии ключевые роли исполнили Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов и сам режиссер.

Депутат подчеркнула, что подобные произведения требуют особого уровня постановки и внимательного отношения к оригиналу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
