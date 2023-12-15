СМИ: спрос на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%

Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» сравнили информацию по бронированиям отелей и авиабилетам в обе стороны с датами поездки с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024 года с данными за аналогичный период 2022 года. Как оказалось, большой популярностью у россиян пользуется восточная провинция Чонбури, остров Пхукет и провинция Трат.

Средняя стоимость авиаперелета выросла в годовом выражении на 7%, до 72,4 тыс. рублей. При этом в среднем ночь в отелях Таиланда обойдется в 8,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что россияне активно собираются в новогодние путешествия за рубеж. Предпочтительным направлением стал Таиланд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

