СМИ: спрос на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%
Спрос на перелеты в Таиланд вырос на 156%, сообщают «Известия».
Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» сравнили информацию по бронированиям отелей и авиабилетам в обе стороны с датами поездки с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024 года с данными за аналогичный период 2022 года. Как оказалось, большой популярностью у россиян пользуется восточная провинция Чонбури, остров Пхукет и провинция Трат.
Средняя стоимость авиаперелета выросла в годовом выражении на 7%, до 72,4 тыс. рублей. При этом в среднем ночь в отелях Таиланда обойдется в 8,7 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что россияне активно собираются в новогодние путешествия за рубеж. Предпочтительным направлением стал Таиланд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru