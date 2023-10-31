Власти Таиланда утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил указ, согласно которому безвизовое пребывание россиян в королевстве увеличивается с 30 до 90 дней, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что данная меря является временной, положения документа будут действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

«Возможности продлить срок пребывания либо оформить визу, например учебную, рабочую и другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено», - указали в генконсульстве России в Пхукете.

Отмечается, что порядок оформления виз различных типов в консульских учреждениях Таиланда за рубежом для граждан России не изменился.

Ранее правительство Шри-Ланки одобрило предложение до 31 марта 2024 года бесплатно выдавать визы гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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