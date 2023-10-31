Власти Таиланда утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней

Производства и жилье построят в районах Солнцево и Митино на месте старых зданий

Амбулаторный центр для участников СВО предлагает психологическую помощь и ресоциализацию

Более 80 заявок подано на конкурс «Московская реставрация»

Суд не стал обязывать Пугачеву и Орбакайте сносить пирс на их даче в Подмосковье

Патрулирование трех улиц на севере и юге Москвы усилят по просьбам жителей