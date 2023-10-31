Власти Таиланда утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил указ, согласно которому безвизовое пребывание россиян в королевстве увеличивается с 30 до 90 дней, сообщает ТАСС.
Уточняется, что данная меря является временной, положения документа будут действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.
«Возможности продлить срок пребывания либо оформить визу, например учебную, рабочую и другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено», - указали в генконсульстве России в Пхукете.
Отмечается, что порядок оформления виз различных типов в консульских учреждениях Таиланда за рубежом для граждан России не изменился.
Ранее правительство Шри-Ланки одобрило предложение до 31 марта 2024 года бесплатно выдавать визы гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: уничтожен очередной беспилотник ВСУ над Брянской областью
- Власти Таиланда утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
- В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
- ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
- Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru