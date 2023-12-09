Россияне выбирают Таиланд для новогодних путешествий

К концу года средний чек при бронировании организованных туров за рубеж на новогодние праздники вырос до 271 тыс. руб. (+17,9%), рассказали в Travelata.ru. По данным «Слетать.ру», рост цен фиксируется на уровне 237 тыс. руб. (+ 20%).



Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что география полетов в азиатские страны расширилась. Среди них лидирующим направлением стал Таиланд, отмечает «Слетать.ру». Средний тур в эту страну обойдется в 390,4 тыс. руб., что на 43,7% больше, чем годом ранее, сообщают в Travelata.ru.

Также россияне путешествуют и в европейские страны,, несмотря на их ограниченную доступность. Италия оказалась на четвертом месте по популярности европейских направлений, Франция – на девятом, Венгрия – на 14-ом. По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи в этих странах за год выросла до 12-13,5 тысяч рублей.

В России жители выбирают для праздничных путешествий Москву и Санкт-Петербург. Здесь ночь в отеле обойдется в среднем в 6,3 тыс. руб. и 5,6 тыс. руб. соответственно, рассказали в Ostrovok.ru.

Ранее генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале сообщило, что порядка 700 тысяч россиян посетили таиландский остров Пхукет с начала 2023 года, это самый большой показатель среди иностранцев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



