СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году

С 1 апреля по 20 мая россияне приобрели на 17% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек на туры вырос на 14% и составил 64 730 рублей.

Согласно подсчетам экспертов, минимальный отпускной набор, состоящий из чемодана, купальника или плавок, платья или шорт, шляпы и очков, пляжной обуви и кроссовок, а также косметики для загара, обойдется туристу приблизительно в 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы в мае устремились на курорты Турции, передает RT.

