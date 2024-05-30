СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
Число бронирований гостиниц увеличилось на 89% с 1 по 26 мая, передает «Газета.Ru». со ссылкой на исследование ЮMoney и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
С 1 апреля по 20 мая россияне приобрели на 17% больше туров, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек на туры вырос на 14% и составил 64 730 рублей.
Согласно подсчетам экспертов, минимальный отпускной набор, состоящий из чемодана, купальника или плавок, платья или шорт, шляпы и очков, пляжной обуви и кроссовок, а также косметики для загара, обойдется туристу приблизительно в 35 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российские туристы в мае устремились на курорты Турции, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
- Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
- ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
- СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
- Умерла театральный критик Инна Соловьева
- В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов
- Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%
- ВЦИОМ: 40% россиян хотят родить более двух детей
- Сервисы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей
- Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru