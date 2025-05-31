СМИ: Россиян на Мальдивах охватила паника из-за вируса чикунгунья

Российских туристов на Мальдивах охватила паника из-за участившихся укусов желтолихорадочных комаров, которые переносят вирус чикунгунья, передает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, россияне на Мальдивах массово скупают спреи и другие защитные средства от насекомых. По словам туристов, территории отелей никак не обрабатываются от кровососущих.

Туристы также жалуются на то, что в регионе участились укусы желтолихорадочных комаров.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил НСН, что главным источником экзотических инфекций является Таиланд, но и на юге России уже появляются комары, которые передают лихорадки.

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ФОТО: РИА Новости
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