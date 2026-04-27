Россиянам назвали города, которые ВС РФ могут освободить в 2026 году
Славянск и Краматорск могут быть освобождены российскими войсками в 2026 году. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что для этого Вооружённым силам РФ следует «не сбавлять темп».
Также Гагин указал, что украинским властям следует понимать, что удерживание данных городов ценой потери личного состава гибельно для ВСУ.
«Давайте вспомним Артемовск, Соледар, Авдеевку, Красноармейск, в которых Киев, бесцельно удерживая укрепрайоны, терял десятки тысяч своих военнослужащих», — заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия освободила населённый пункт Ильичовка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Россиянам назвали города, которые ВС РФ могут освободить в 2026 году
