Генсек ООН заявил о росте количества ядерных боеголовок в мире

На открытии 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он также указал, что на повестку дня вновь вернулись ядерные испытания, а «некоторые правительства открыто обсуждают приобретение» такого оружия.

Гутерриш отметил, что в ДНЯО «следует вдохнуть новую жизнь».

«Слишком долго договор разрушается. Обязательства остаются невыполненными. Доверие и авторитет истощаются», - подчеркнул генсек ООН.

Ранее завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что основная часть ядерного оружия в Европе принадлежит США и составляет около 150 авиабомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».