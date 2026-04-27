Генсек ООН заявил о росте количества ядерных боеголовок в мире
Количество ядерных боеголовок в мире впервые за десятилетия начало расти. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
На открытии 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он также указал, что на повестку дня вновь вернулись ядерные испытания, а «некоторые правительства открыто обсуждают приобретение» такого оружия.
Гутерриш отметил, что в ДНЯО «следует вдохнуть новую жизнь».
«Слишком долго договор разрушается. Обязательства остаются невыполненными. Доверие и авторитет истощаются», - подчеркнул генсек ООН.
Ранее завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что основная часть ядерного оружия в Европе принадлежит США и составляет около 150 авиабомб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
